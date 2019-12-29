"المجموعة المالية الفرنسية": أتعاب مكاتب الاعتماد تبدأ من 2500 جنيهًا





قال أحمد عساف رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية الفرنسية أحد مكاتب الاستشارات الهندسية المنوطة بمنح شهادات اعتماد للمنشأت الصناعية، إن أ تعاب المكاتب محددة وفقاً للقانون.





وأضاف "عساف" في تصريحات لـ"الفجر"، أن هيئة التنمية الصناعية هي التي حددت قيمة رسوم مكاتب الاعتماد، فهي يتم احتسابها كنسبة من التكلفة الإجمالية لإصدار التراخيص الصناعية، والتى تتراوح قيمتها بين 2500 جنيه إلى 5000 جنيه بحسب مساحة المنشأة وطبيعة الصناعة غير عالية المخاطر.



