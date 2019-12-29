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من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:56 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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وبما أننا على بعد أيام من نهاية عام 2019، فلننظر إلى أفضل أفلام التيلجو التي صدرت هذا العام.

على مدى العامين الماضيين، تمر توليوود بتحول نموذجي. في هذه الأيام يكون المخرجون راغبين في إلقاء نظرة على الفنانين العائليين والنزهات الجماعية لحفر المزيد من القصص الأصيلة التي تصرخ بالواقعية. في عام 2019 أنتجت صناعة الأفلام التيلجو حفنة من الأفلام الرائعة التي وضعت علامة قياسية لعام 2020.

وشهد عام 2019 العديد من الأفلام البيولوجية والأفلام التجريبية ونقرات الفترات والمسرحيات الأسرية الكثيرة. في هذه القائمة نعطيك أفضل الأفلام (بترتيب غير محدد) في التيلجو:


1. فيلم Jersey وصدر في 19 أبريل 2019

إن القصة المبهجة التي رواها المخرج جوتام تينانوري عن لاعب كريكيت في سن الشيخوخة، تشكل مثالًا ممتازًا لكيفية لا ينبغي للفيلم الرياضي أن يدور حول الرياضة فحسب. بقدر ما تعتبر Jersey فيلمًا رياضيًا، فإنها أيضًا قصة عاطفية عن لاعب كريكت وكيف تؤثر هذه الرياضة على حياته. بطولة ناني وشرادها سريناث، Jersey واحد من أفضل الأفلام الرياضية التي تم إنتاجها.


2. فيلم Agent Sai Srinivas Athreya وصدر في 21 يونيه 2019

في الآونة الأخيرة، لا نرى الكثير من أفلام الإثارة المباحث. لكن نافين بوليشيتي (الذي لعب دور البطولة) مع المخرج سواروب آر إس جيه كتبوا تكسيرًا من سيناريو أبقى التشويق طوال الوقت كما جعل الناس يضحكون. قدم نافين بوليشيتي وشروتي شارما، إلى جانب بقية الممثلين بعض العروض القوية لإنجاح هذا الفيلم.


3. فيلم Mallesham وصدر 21 يونيه 2019

يعتبر فيلم Malleshamللمخرج راج راشاكوندا من بطولة بريادارشي، هي واحدة من عدد قليل جدًا من السير الذاتية التي تمكنت من ضرب وتر مع الجمهور. في هذه الأيام تأخذ أفلام السيرة الذاتية الطريق الآمن في تمجيد الشخص المعني. على تلك الجبهة يعد Mallesham سيرة جيدة النية تحصل على الدراما بشكل صحيح.


4. فيلم Brochevarevarura وصدر في 28 يونيه 2019

يعد Brochevarevarura مثالًا مثاليًا على كيفية قيام سيناريو فعال بدون أبطال كبار. كانت القصة الفاترة التي كتبها فيفيك أثرايا، تحتوي على جرعة مناسبة من المشاعر والكوميديا والإثارة والتشويق. علاوة على ذلك لا يوجد شيء في الفيلم غير واقعي وهو أحد الأسباب التي أدت إلى إيقاظ Brochevarevarura جيدًا بين الشباب.


5. فيلم Oh! Baby وصدر 5 يوليو 2019

المخرج نانديني ريدي مخرج فيلم Oh! Baby من بطولة سامانثا أكينيني والممثلة المخضرمة لاكشمي، فيلم يشتهر بالحنين إلى الماضي. على الرغم من أن الفيلم هو طبعة جديدة، إلا أن تكيف نانديني ريدي مع مراعاة مشاعر جمهور التيلجو كان لصالحها. أيضًا أثبت الفيلم أن البطلة يمكنها جذب جمهور الأسرة وجعلها تستمتع بالدراما العاطفية.


6. فيلم Evaru وصدر 18 اغسطس 2019

أديفي سيش وريجينا كاساندرا أبطال Evaru، من إخراج فينكات رامجي، هي إعادة أخرى للكتابة صححت كل شيء. وبمقتطف من الفيلم الإسباني " The Invisible Guest"، أجرى المصنعون تغييرات كبيرة ساعدت الجمهور الإقليمي على فهم المحتوى. وقد عمل فيلم Evaru أيضًا بشكل أفضل بين الحضور بسبب التفاصيل.


7. فيلم Gang Leader وصدر 13 سبتمبر 2019

لم يعد فيلم Gang Leader للمخرج السينمائي فيكرام كومار فيلمًا مثاليًا. ولكن يضفي أيضًا رسالة مهمة مفادها أن البطل يمكن أن يكون معيبًا مثل الشخصيات الداعمة ولا يزال يعوض عن قصة مثيرة للاهتمام. ناني، لاكشمي وبريانكا أرول موهان، نجوم عصابة Gang Leader، لديه لحظاته لكن الفيلم فشل في الحفاظ على الزخم في النهاية. ومع ذلك فإن الفيلم هو محاولة نبيلة في توليوود.
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
من Jersey إلى Brochevarevarura أفضل 7 أفلام في سينما التيلجو في عام 2019
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الكلمات المفتاحية

نجوم بوليوود شارما الميديا الفجر الفني الإثار Oh! Baby Mallesham Jersey Gang Leader Evaru Brochevarevarura Agent Sai Srinivas Athreya

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