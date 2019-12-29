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"الفلوس" لتامر حسني.. الأكثر بحثا عبر"جوجل" و"تويتر" (صور)

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:17 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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تصدر فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، قائمة الأكثر بحثًا عبر مؤشر"جوجل" وموقع التدوينات المصغرة "تويتر" بل والأكثر إهتمامًا بين الجمهور العربي وذلك بسب قصة الفيلم التي تدور حول "الإنسان مخير أم مسير"، مع شرحها داخل أحداث الفيلم بعِبر ورسائل مُوجهة إلى الشباب لتوعيته.

إيرادات الفلوس 

وحقق "الفلوس" خلال 4 أيام إيرادات تصل إلى 8 ملايين ونصف داخل مصر 30 مليون في جميع سينمات الوطن العربي ليصل إجمالي الإيرادات الى 38 مليون و نصف عربياً وذلك رغم طرحه بالسينمات في موسم غير مواسم السينما حيث تزامن مع موسم الإمتحانات وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينه،خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت.
"الفلوس" لتامر حسني.. الأكثر بحثا عبر"جوجل" و"تويتر" (صور)
"الفلوس" لتامر حسني.. الأكثر بحثا عبر"جوجل" و"تويتر" (صور)
"الفلوس" لتامر حسني.. الأكثر بحثا عبر"جوجل" و"تويتر" (صور)
"الفلوس" لتامر حسني.. الأكثر بحثا عبر"جوجل" و"تويتر" (صور)
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