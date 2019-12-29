بمبلغ مليون جنيه.. وثيقة تأمين ضد أخطاء شركات اعتماد المنشأت الصناعية





قال أحمد عساف رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية الفرنسية أحد مكاتب الاستشارات الهندسية المنوطة بمنح شهادات اعتماد للمنشأت الصناعية، إن هناك رقابة صارمة من هيئة التنمية الصناعية على مكاتب الاستشارات الهندسية وذلك لضمان عدم ارتكاب أخطاء أو تجاهل الاشتراطات الخاصة بممارسة العمل الصناعي.









وأضاف عساف في تصريحات لـ"الفجر" أن الـ 8 مكاتب التي تم اختيارها على مستوي عالي من الخبرة والكفاءة المهنية، ولن يستطيع أحد منهم أن يضر بتاريخه سواء بإعطاء تقييم خاطئ للمنشأة أو حتى التنازل عن بعض الاشترطات.





وتابع "عساف": "الهيئة طلبت منا عمل وثيقة تأمين بمبلغ أكثر من مليون جنيه ضد المخاطر المهنية إذا نتج أي خطر فني أو استغلال من قبل المكتب في عملية الاعتماد للمنشأة يتم تعويض الهيئة مباشرة".



