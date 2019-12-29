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زيدان يطلب صفقة جديدة من بيريز

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:15 م
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بوابة الفجر
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طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني صفقة من بيريز رئيس النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني ، أن زيدان طلب من بيريز التعاقد مع فران توريس مهاجم فريق فالنسيا البالغ من العمر 19 عاما في الصيف المقبل.


واضاف الموقع، أن ريال مدريد قد يواجه صعوبة في التعاقد مع فران توريس مهاجم فالنسيا بسبب رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب بعدما لفت الأنظار في الليجا هذا الموسم.

ويرتبط اللاعب بعقد مع فالنسيا حتي عام 2021 وقد يضطر النادي للجلوس للمفاوضات مع ريال مدريد لبيع اللاعب قبل نهاية عقده لتفادي رحيله مجانا.

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