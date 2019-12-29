زيدان يطلب صفقة جديدة من بيريز

طلب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني صفقة من بيريز رئيس النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.









ذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني ، أن زيدان طلب من بيريز التعاقد مع فران توريس مهاجم فريق فالنسيا البالغ من العمر 19 عاما في الصيف المقبل.









واضاف الموقع، أن ريال مدريد قد يواجه صعوبة في التعاقد مع فران توريس مهاجم فالنسيا بسبب رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب بعدما لفت الأنظار في الليجا هذا الموسم.



