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رسالة دينية من كهربا لسعد سمير

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:13 م
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كهربا
كهربا
علي نبوي
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وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد رسالة إلى زميله في الفريق الأحمر سعد سمير بعدما أثبتت الأشعة تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة الأهلي بالأمس أمام بلاتينوم بطل زيمبابوي في الدقيقة 12 متأثرًا بالإصابة وحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.

ونشر كهربا عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صورة لسعد سمير وكتب عليها :"لا يؤخر الله أمرًا إلا لخير، ولا يحرمك أمرًا إلا لخير، ولا ينزل عليك بلاءًا إلا لخير، فلا تحزن ، رب الخير لا يأتي إلا بالخير".

وأضاف كهربا :"اعتدنا قويًا.. ستعود أقوى إن شاء الله".

وحقق الأهلي فوزًا هامًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي يهبدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مساءء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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