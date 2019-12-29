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رئيسة تايوان: الديمقراطية تحت تهديد مباشر من الصين

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:13 م
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون، اليوم الأحد، إن ديمقراطية الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي لا تزال تحت تهديد مباشر من الصين المنافسة، مما يؤكد دعواتها لتوثيق العلاقات مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء.

كانت تساي تتحدث في مناظرة تلفزيونية ضد هان كو يو من الحزب الوطني المعارض الرئيسي والسياسي المخضرم جيمس سونغ من حزب الشعب الأول، حيث من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 11 يناير. وتظهر معظم استطلاعات الرأي تقدم تساي في سعيها لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

قالت تساي، إنها ستحافظ على حريات تايوان وأسلوب حياتها، لكنها لن تقوم بأي تغييرات على الدستور أو الاسم الرسمي للجزيرة، جمهورية الصين، التي نقلت مقر حكومتها إلى تايبيه، عاصمة الجزيرة، بعد استيلاء الحزب الشيوعي على السلطة على البر الرئيسي للصين في عام 1949.

وقالت تساي، "إن التحدي الأكثر إلحاحا في تايوان ينبع من طموحات الصين المتنامية، فالوضع في منطقتنا أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، وتتعرض سيادة تايوان - أسلوبها الحر والديمقراطي في الحياة - للتهديد بالتجريد من السلطة وتقويضها".

وأضافت: "نحتاج إلى تعميق وتعزيز علاقاتنا الدولية، وفي الوقت الحالي نحن نفعل ذلك من الناحية الاقتصادية وفي جميع المجالات مع العديد من البلدان".

يشغل الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تساي حاليًا أغلبية في الجمعية، مما يسمح لها بمتابعة أجندة الإصلاحات الاقتصادية، والتي تهدف جزئيًا إلى جذب استثمارات من مجموعات الأعمال التايوانية الموجودة في الصين وغيرها.

خلال المناقشة، عزز هان ادعاءاته بمواجهة معارضة من وسائل الإعلام الرئيسية واتهم مؤيدي تساي بالفساد. ووصف تهديد الصين باستخدام القوة العسكرية لوضع تايوان تحت سيطرتها على أنه فكرة مجردة، ودافع عن تعاملاته السابقة مع السلطات الصينية باعتبارها ضرورية لضمان مستقبل تايوان الاقتصادي.

وتابع قائلا "لا تشوهِ الناس. هل تحبِ تايوان؟ أنا أيضا أحب تايوان ".

وصف سونغ، الذي يتولى قيادة جزء من الناخبين المؤيدين للصين، نفسه بأنه معتدل يمكنه جلب الخبرة السياسية إلى المكتب.

قادت تساي زمام المبادرة في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة، وكان ذلك جزئيًا ردًا على الحملة على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ. تحكم الصين المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وفقًا لإطار "دولة واحدة ونظامان" الذي اقترحته أيضًا على تايوان، ولكن تم رفضه بأغلبية ساحقة من قرابة 24 مليون شخص في الجزيرة.
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الكلمات المفتاحية

رئيسة تايوان تايوان و واشنطن انتخابات تايوان الصين و تايوان

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