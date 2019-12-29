Advertisements
Advertisements
Advertisements

رامي جمال" عاوز تعرف معدن حد اعرفه وقت الخلاف"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
رانيا ماهر
Advertisements
شارك المطرب رامي جمال، متابعية بكتابة تغريدة، عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قال رامي :"‏في مثل مصري بيقول" تعرف فلان.. اه..  عاشرته.. لا.. يبقي متعرفوش" انا احب أغيره واخليه (عاوز تعرف معدن اَي حد اعرفه في وقت الخلاف بينكم هتلاقي نفسك متعرفوش )".


وقد أحيا رامى جمال يوم الجمعة الماضي، حفلاً غنائيا ضخم في المنارة بالتجمع الخامس وشاركة في الحفل الفنان تامر حسني،

وحرص رامي، في بداية الحفل على توجيه الشكر إلى الجمهور بسبب مساندته عقب إعلانه بإصابته للبهاق، قائلا: "شكرا لكل واحد موجود هنا، شكرا لكل شخص قالي كلمه حلوه الفترة اللي فاتت".

أغنيه"تسد النفس"

ومؤخرا روج الفنان رامي جمال، لأغنيته الجديدة "تسد النفس"، المقرر طرحها في ألبومه القادم، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب رامي منشورًا، أعلن من خلاله عن مقطع من الأغنية: "مفيش جواكي ناس غيرك تحبيهم بتنسي الكل مش فاكره الا روحك بس زي الدنيا من بره تبان حلوه ومن جواها ١٠٠ حاجه تسد النفس".

وتابع رامي قائلاً: "تسد النفس كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع وسام عبد المنعم"، وانهالت عليه التعليقات معربين من خلالها عن اعجابهم الشديد بتلك الكلمات،ومتسائلين عن موعد نزول الألبوم.

ويتعاون رامي في ألبومه الجديد مع العديد من الشعراء منهم: تامر حسين،محمد أبو نعمة، أيمن بهجت قمر، أحمد المالكي، محمد عاطف، رقية عبد العزيز، جمال الخولي،أحمد تبارك، شادي نور، مصطفى حسن، أحمد عرفان، طارق فيصل.

أما الملحنين فهم: مدين، محمد أنيس، غريب،ياسر نور، بلال سرور، شريف بدر.
رامي جمال" عاوز تعرف معدن حد اعرفه وقت الخلاف"
رامي جمال" عاوز تعرف معدن حد اعرفه وقت الخلاف"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

آلف

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 17 ساعة

تغيير خريطة صفقات الأهلي بعد إصابة سعد سمير

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ يوم

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاوض "المهاري" ياسين الشماخي

منذ نصف ساعة

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يصدم سعد سمير بعد إصابته

منذ أقل من ساعتين

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

غادة عادل تكشف عن مفاجأة بشأن علاقتها بطليقها

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:37 م

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

03:20 م

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

DMCA.com Protection Status