رامي جمال" عاوز تعرف معدن حد اعرفه وقت الخلاف"

أغنيه"تسد النفس"



ومؤخرا روج الفنان رامي جمال، لأغنيته الجديدة "تسد النفس"، المقرر طرحها في ألبومه القادم، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتب رامي منشورًا، أعلن من خلاله عن مقطع من الأغنية: "مفيش جواكي ناس غيرك تحبيهم بتنسي الكل مش فاكره الا روحك بس زي الدنيا من بره تبان حلوه ومن جواها ١٠٠ حاجه تسد النفس".



وتابع رامي قائلاً: "تسد النفس كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع وسام عبد المنعم"، وانهالت عليه التعليقات معربين من خلالها عن اعجابهم الشديد بتلك الكلمات،ومتسائلين عن موعد نزول الألبوم.



ويتعاون رامي في ألبومه الجديد مع العديد من الشعراء منهم: تامر حسين،محمد أبو نعمة، أيمن بهجت قمر، أحمد المالكي، محمد عاطف، رقية عبد العزيز، جمال الخولي،أحمد تبارك، شادي نور، مصطفى حسن، أحمد عرفان، طارق فيصل.



أما الملحنين فهم: مدين، محمد أنيس، غريب،ياسر نور، بلال سرور، شريف بدر.



شارك المطرب رامي جمال، متابعية بكتابة تغريدة، عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قال رامي :"‏في مثل مصري بيقول" تعرف فلان.. اه.. عاشرته.. لا.. يبقي متعرفوش" انا احب أغيره واخليه (عاوز تعرف معدن اَي حد اعرفه في وقت الخلاف بينكم هتلاقي نفسك متعرفوش )".وقد أحيا رامى جمال يوم الجمعة الماضي، حفلاً غنائيا ضخم في المنارة بالتجمع الخامس وشاركة في الحفل الفنان تامر حسني،وحرص رامي، في بداية الحفل على توجيه الشكر إلى الجمهور بسبب مساندته عقب إعلانه بإصابته للبهاق، قائلا: "شكرا لكل واحد موجود هنا، شكرا لكل شخص قالي كلمه حلوه الفترة اللي فاتت".