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رئيس البرلمان يهنئ السيسي بالعام الجديد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:10 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أية حمروشي
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أرسل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وفيما يلي نص الرسالة: "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد..
مع إشراقة عام ميلادي جديد، يطيب لى أن أهدى إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات أن يكون العام الجديد مدخلًا لارتقاء مصر وشعبها بقيادتكم الواعية أعلى مراتب السعادة والرخاء، وهى بالغة إياه بإذن الله.
وإننا إذ نعرب لسيادتكم عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة نحو بناء دولة مدنية حديثة، قوية وقادرة على تغيير وجه الحياة على أرضها، وصنع مستقبل أفضل لشعبها وأمتها لنؤكد لكم أنها رحلة بناء شاقة بدأت بالمشروعات القومية العملاقة التى فاقت كل التوقعات، تجنى مصر بقيادتكم ثمارها، لتثبت للعالم أنها دولة رائدة متماسكة.
داعين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على درب البناء والتنمية لما فيه خير مصر وشعبها.. إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير.
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الكلمات المفتاحية

رئيس البرلمان تهنئة للسيسي السيسي

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