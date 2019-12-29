عاجل.. الأهلي يفاوض "المهاري" ياسين الشماخي

ينوي مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تدعيم خط هجوم الفريق بمهاجم مميز تحسبًا لرحيل المغربي وليد أزارو المحتمل في ظل تراجع صلاح محسن وإصابة مروان محسن.

وذكرت صحيفة "الرأي" التونسية أن الأهلي يخطط لضم ياسين الشماخي مهاجم النادي الإفريقي التونسي خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلى أن أحد المسؤولين في الأهلي عبر عن رغبته في ضم الشماخي بعد تألقه في آخر موسمين.

وأوضحت أن الإفريقي أصدر بيانًا منذ يومين أكدت خلاله تمسكه بجميع اللاعبين، ومن بينهم الشماخي بتعليمات من المدرب سعد الدريدي.

كان الأهلي قد محمود عبد المنعم كهربا كصفقة شتوية أولى لمدة 4 مواسم ونصف.