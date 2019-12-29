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سعد الصغير يشوق جمهوره لحلقته القادمة في برنامج "اللعيب"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:47 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تستضيف قناة"mbc"مصر، المطرب الشعبي سعد الصغير، ضمن إحتفالية ليلة رأس السنة الجديدة 2020 .


و شارك سعد الصغير، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


حيث نشر المطرب الشعبي، صورة له برفقة رضا عبد العال ومهيب عبد الهادي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .

وعلق "الصغير"على الصورة:" مع حبايب قلبي إستنونا أن شاء الله يوم رأس السنة في برنامج اللعيب علي قناة mbc masr سنة خير وسعيدة علينا عليكوا 2020" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .


يذكر أن المطرب الشعبي سعد الصغير، شارك في بطولة مسرحية"لوكاندا الاوباش" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، ماجد المصري، بدرية طلبة، هالة فاخر .
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راس السنة 2020 آلف

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