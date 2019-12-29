سعد الصغير يشوق جمهوره لحلقته القادمة في برنامج "اللعيب"

تستضيف قناة"mbc"مصر، المطرب الشعبي سعد الصغير، ضمن إحتفالية ليلة رأس السنة الجديدة 2020 .





و شارك سعد الصغير، أحدث أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





حيث نشر المطرب الشعبي، صورة له برفقة رضا عبد العال ومهيب عبد الهادي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره .



وعلق "الصغير"على الصورة:" مع حبايب قلبي إستنونا أن شاء الله يوم رأس السنة في برنامج اللعيب علي قناة mbc masr سنة خير وسعيدة علينا عليكوا 2020" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره .





يذكر أن المطرب الشعبي سعد الصغير، شارك في بطولة مسرحية"لوكاندا الاوباش" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، ماجد المصري، بدرية طلبة، هالة فاخر .