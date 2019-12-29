محافظ دمياط تزور مصابي حادث أتوبيس العمال ببورسعيد

توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بصحبة الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، لمتابعة الموقف أولًا بأول بشان حادث اتوبيس العمال.





وقالت المحافظ إن وكيل وزارة التضامن الإجتماعى انتقل في الساعات الأولي للحادث وتقديم كل الدعم للمصابين وذويهم واهالي الشهداء.





يذكر أنه تم تواصل محافظ دمياط الدكتورة منال عوض مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للوقوف علي اخر مستجدات الحادث.





وشيع أهالي عزبة اللحم التابعة لمركز دمياط، صباح اليوم الأحد جنازة " صابرين أحمد رزق " احدى ضحايا حادث أتوبيس عمال دمياط بالاستثمار ببورسعيد، من مسجد طارق بن زياد بعزبة اللحم بدمياط كما شيع أهالي مدينة دمياط، جنازة " هند على البشار سعد" إحدى ضحايا حادث أتوبيس عمال دمياط،بالاستثمار ببورسعيد، من مسجد أبو العطا بمدينة دمياط، كما شيع أهالي قرية شطا بدمياط، ابنة " حمامة داود" إحدى ضحايا حادث أتوبيس عمال دمياط بالاستثمار ببورسعيد من مسجد التوحيد - شطا.





كما تم تشييع جنازة شقيقة " خالد النور"، إحدى ضحايا حادث أتوبيس عمال دمياط بالاستثمار ببورسعيد، من مسجد أبو العطا،كما تم تشييع جنازة " نسرين السيد العزبي " احدى ضحايا حادث أتوبيس عمال دمياط بالاستثمار ببورسعيد، من مسجد ابو العطا الكبرى البندر القديم.





كما توجد ''سماسم أحمد عطية''، من شطا بمستشفى السلام ببورسعيد ولم يتوصل إليها أحد من أقاربها حتى الآن لإستلام جثمانها، ولا يزال أهالي دمياط فى انتظار باقي الجثمان لتشييع جنازاتهم.



