Advertisements
Advertisements
Advertisements
مصطفى عمار
كتب
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:03 م
Advertisements
Advertisements
كعادة الزمن طويت صفحة 2019 ونستعد لفتح صفحة عام جديد، ولكن قبل أن نطوى صفحة العام يجب أن نتوقف أمام الذين منحونا بمجهودهم وإبداعهم لحظات عظيمة لا تقدر بثمن، فلولاهم لما عشنا هذه اللحظات، وما كنا نكتب عنهم اليوم بأنهم الأفضل فى 2019، سأضع بين أيديكم الآن قائمتى الخاصة للأفضل فى عام 2019، من الممكن أن تتفقوا معى حولها ومن الممكن أن تختلفوا معها، ولكننى فى النهاية أكن كل احترام وتقدير للجميع بدون استثناء أو تمييز.

سينمائياً سأختار فيلم الممر كأفضل فيلم فى هذا العام، ليس باعتباره الأفضل من حيث المستوى الفنى، ولكن لأنه نجح فى إحياء الشعور الوطنى لدى أجيال غابت عنها عظمة نصر أكتوبر وتضحياته.

درامياً لا أرى أفضل من مسلسل «ممالك النار» الذى تم تقديمه فى 14 حلقة، ليكون العمل الدرامى الأفضل خلال العام مع الاعتذار لجميع الأعمال الأخرى التى عرضت خلال العام.

ويأتى خالد النبوى كأفضل ممثل لهذا العام عن دوره فى مسلسل «ممالك النار».

وتأتى ريهام عبدالغفور كأفضل ممثلة عن دورها فى مسلسل «زى الشمس».

ويأتى محمد سيلمان عبدالمالك كأفضل مؤلف عن مسلسل «ممالك النار».

وأحمد الجندى كأفضل مخرج عن مسلسل «الواد سيد الشحات».

وعلى مستوى الغناء سيذهب صوتى لأغانى مصطفى شوقى صاحب «يا ملطشة القلوب» باعتباره حالة غنائية جديدة تستحق التوقف أمامها.

برامجياً سأختار ثلاثة برامج دفعة واحدة.. الأول هو «مصر تستطيع» للإعلامى أحمد فايق، لما يقدمه البرنامج من رسالة عظيمة تمنح الأجيال القادمة الفرصة للحلم بأن يكونوا مثل ضيوف البرنامج وبعده يأتى برنامج «منى الشاذلى» كأفضل برنامج منوعات، استطاع أن يكسر شكل البرامج المسائية ويقدم محتوى فنيًا وإنسانيًا مختلفًا، ويأتى بعده برنامج «صاحبة السعادة» عبر حلقات المشروعات الموسيقية به، وتأتى أهميتها لأنها تؤرخ لأعمال عظيمة وتنفيذها جاء باحترافية شديدة.

أما بخصوص برامج «التوك شو» المسائية، فيبقى برنامج «الحكاية» الأفضل فى 2019 ويبقى مذيعه «عمرو أديب» الأفضل بين المذيعين، لما يمتلكه من حضور وثقافة وجرأة لا يمتلكها منافسوه، وربما تنافسه الإعلامية لميس الحديدى خلال العام القادم. والتى يأتى خبر عودتها للظهور من جديد كأحد أهم الأحداث الإعلامية خلال هذا العام أيضاً.

وعلى مستوى القنوات، سأختار قناة «أون إى» كأفضل قناة من حيث المحتوى المقدم، لأنها القناة الوحيدة التى قدمت محتوى متنوعًا بين السياسى والفنى والدرامى خلال هذا العام..

وعلى مستوى مقالات «الرأى» سأختار عمود الكاتب الصحفى «عمر طاهر» قبل أن يتوقف عن كتابته بجريدة المصرى اليوم، ليكون أفضل عمود صحفى خلال هذا العام، جرأة عمر ومفرداته وإخلاصه لمهنته تجعله يتميز عن منافسيه، فمن الصعب أن تجد صوتًا معارضًا لا يموله أحد ولاتحركه أصابع خفية ولا يرجو من كتابته سوى إرضاء ضميره المهنى وإخلاصه لوطنه.

وعلى مستوى كتاب الرأى، تبقى مقالات الكاتب الكبير عادل حمودة فى صحيفة الفجر ومقالات الكاتب الكبير «عبدالله السناوى» بجريدة الشروق الأفضل خلال هذا العام.

ويأتى موقع «القاهرة 24» كأفضل موقع صحفى رغم إمكاناته البسيطة وفريق عمله الصغير إلا أنه استطاع أن يزاحم مواقع كبيرة من حيث الاسم والميزانية ويتفوق عليها فى أوقات كثيرة.

وتبقى المذيعة «رحمة خالد» مذيعة قناة دى إم سى التجربة الأكثر إلهاماً فى الإعلام المصرى خلال هذا العام.

ويأتى مؤتمر الشباب الفكرة الأكثر نجاحاً وتنفيذاً للعام الثالث على التوالى، ليمنحك صانعوه الثقة فى أن هناك جيلاً صاعدًا يمكننا الاعتماد عليه لتنظيم أحداث عالمية.

وتأتى الوزيرتان «نبيلة مكرم» و«غادة والى» كأفضل وزراء الحكومة لهذا العام شخصيات بعد أن غاب التوفيق عن معظم وزراء الحكومة ولم يلبوا طموحات الشارع أو حتى رئيس الجمهورية.

هذه قائمتى للأفضل خلال هذا العام.. أما قائمة الأسوأ.. فقررت الاحتفاظ بها لنفسى حرصاً منى على شعور أصحابها!
Advertisements

أخبار تهمك

غادة عادل تكشف عن مفاجأة بشأن علاقتها بطليقها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يفاوض "المهاري" ياسين الشماخي

منذ 34 دقيقة

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 17 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 17 ساعة

تغيير خريطة صفقات الأهلي بعد إصابة سعد سمير

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يصدم سعد سمير بعد إصابته

منذ ساعتين

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ يوم

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 17 ساعة

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
12:37 م

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

03:20 م

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

DMCA.com Protection Status