خادم الحرمين يستقبل سفيري إيطاليا وبريطانيا بمناسبة انتهاء عملهم لدى المملكة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، سفير جمهورية إيطاليا لوكا فيراري، الذي ودع خادم الحرمين الشريفين بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.



كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، سفير المملكة المتحدة سايمون كوليس، الذي ودع خادم الحرمين الشريفين بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.



ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، حضر الاستقبالين، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.



العلاقات السعودية البريطانية:

وتجمع المملكة العربية السعودية وبريطانيا علاقة تحالف وطيد منذ الحرب العالمية الأولى. وترجع تلك العلاقة إلى فترة الحرب العالمية الأولى، حين وقع الملك عبد العزيز اتفاقية دارين عام 1915 مع الحكومة البريطانية. في 20 مايو 1927، توصلت الحكومة البريطانية ومملكة نجد إلى اتفاقية أخرى هي اتفاقية جدة. وكانت المملكة المتحدة من أوائل الدول التي اعترفت بالسعودية عام 1926، وكان لها بعثة دبلوماسية في البلاد. كما افتتحت السعودية سفارتها في لندن عام 1930، لتكون ثاني شكل رسمي للعلاقات الخارجية السعودية ممثلا بحافظ وهبة.



هناك أكثر من 200 مشروع مشترك بين الشركات السعودية والبريطانية، بقيمة تقدر بـ 17.5 بليون دولار، ويعيش ويعمل حوالي 30 ألف مواطن بريطاني في السعودية. كما أن السعودية هي الشريك الأساسي للتجارة البريطانية في الشرق الأوسط.



العلاقات السعودية الإيطالية:

كانت إيطاليا من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة العربية السعودية منذ تأسيسها عام 1932م ومنذ ذلك التاريخ تطورت العلاقات بين البلدين تطورًا إيجابيًا وملحوظًا وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية وكذلك في مجال الأمن والدفاع وقد أُطّرَ هذا التعاون باتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة بين البلدين. وأقامت معها علاقات دبلوماسية في تلك الفترة مثلت إيطاليا فيها قنصليتها العامة في مدينة جدة واستمر التواصل بين البلدين عبر الزيارات والاتصال المباشر بعد الاعتراف إلى أن جرى تعيين الأستاذ موفق الألوسي وزيرًا مفوضًا للمملكة في روما في يناير 1951م.