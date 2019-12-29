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من أجل مبادرة "السيسي".. وزير التنمية المحلية يجتمع بـ6 محافظين

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:00 م
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الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية وصل صباح اليوم إلى محافظة الأقصر، للاجتماع بمحافظي الأقصر وأسوان وسوهاج والمنيا وقنا وأسيوط، لمناقشة تفاصيل تطبيق مبادرة "حياة كريمة" في 143 قرية.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأحد، إلى أنهم يركزون على القرى التي تتعدى نسبة الفقر بها 70%، من خلال إتاحة فرص عمل للشباب، ومتابعة مشروعات الصرف الصحي، ورصف الطرق، وتوفير سكن كريم، ورعاية صحية.

وأوضح أنهم ينفذون خطة عمل في كل المحافظات بالتوازي لرفع مستواها، منوها بأنه تم اعتماد مليار ونصف دعم لمحافظة أسيوط توفير حياة كريمة للمواطنين.
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