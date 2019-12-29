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"القسوة والخداع".. نانسي عجرم تثير قلق جمهورها

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:35 م
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
رباب مصطفى
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تشارك الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


حيث نشرت الفنانة اللبنانية، تغريدة عبر حسابها الخاص بموقع التدوين الاجتماعي" تويتر "، تتحدث فيها عن القسوة والخداع والخيانة، مما أثارت ضجة كبيرة بين جمهورها.


وعلقت "عجرم":" علمتني الحياة ألأ أعطي أحدا فرصتين فمن باع مرة يبيع مرتين"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .


وظن جمهورها أنها تعرضت لموقف مرذي، مما تسبب في نشر هذه التغريدة بموقع التدوين الإجتماعي"تويتر" .


ويذكر أن مؤخرا تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلاً غنائياً ضخما بموسم الرياض وشهد الحفل إقبالا كبيراً عليه .
"القسوة والخداع".. نانسي عجرم تثير قلق جمهورها
"القسوة والخداع".. نانسي عجرم تثير قلق جمهورها
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نانسي عجرم

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