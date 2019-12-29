"القسوة والخداع".. نانسي عجرم تثير قلق جمهورها

تشارك الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





حيث نشرت الفنانة اللبنانية، تغريدة عبر حسابها الخاص بموقع التدوين الاجتماعي" تويتر "، تتحدث فيها عن القسوة والخداع والخيانة، مما أثارت ضجة كبيرة بين جمهورها.





وعلقت "عجرم":" علمتني الحياة ألأ أعطي أحدا فرصتين فمن باع مرة يبيع مرتين"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





وظن جمهورها أنها تعرضت لموقف مرذي، مما تسبب في نشر هذه التغريدة بموقع التدوين الإجتماعي"تويتر" .





ويذكر أن مؤخرا تألقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفلاً غنائياً ضخما بموسم الرياض وشهد الحفل إقبالا كبيراً عليه .