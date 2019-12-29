الأربعاء.. الثقافة السينمائية تعرض فيلم "HANNAH AND HER SiSTRERS"

تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، الفيلم الأمريكى الكوميدى (HANNAH ANd HER SiSTERS)، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ١ يناير ٢٠٢٠.



ويوجه الناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية، الدعوة عامة للجمهور وللسينمائيين وللإعلاميين، لمشاهدة الفيلم بمقره فى ٣٦ شارع شريف بالقاهرة.



الفيلم بطولة "مايكل كين - مايا فارو - ديان ويست - كارى فيشر" وإخراج وودى آلن، وقد حصل الفيلم على أربع جوائز أوسكار، وهى جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلى"وودى آلن"، وجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد "مايكل كين"، وأفضل ممثلة مساعدة" ديان ويست"، وجائزة أفضل فيلم موسيقى"روبرت غرينهوت".