ميجان ماركل والأمير هاري ملف العلامة التجارية لجمعيتهم الخيرية

يبدو أن هذه العائلة المالكة تريد الاستمرار في رد الجميل للمجتمع.



وفقًا لوثيقة نشرت على موقع مكتب الملكية الفكرية، تقدم الأمير هاري وميجان ماركل بطلب لتسجيل مؤسستهما الخيرية، Sussex Royal كعلامة تجارية.



تذكر صحيفة Reuters أيضًا أن تطبيق العلامات التجارية "يغطي مجموعة واسعة من السلع والخدمات من الكتب إلى الملابس والحملات التعليمية والخيرية".



علاوة على ذلك، يذكر المنشور أن مكتب الملكية الفكرية قال إن طلب الأمير هاري وميجان قدمه Sussex Royal، مؤسسة دوق ودوقة ساسكس في يونيو وتم نشره قبل أسبوع تقريبًا يوم الجمعة 20 ديسمبر.



الدوق والدوقة ليسا من المبتدئون في الابتعاد عن الأشياء التقليدية والقيام بالأشياء في طريقهم.



وفي هذا العام، أنشأ الاثنان مؤسستهما الخاصة التي أطلقت عليها اسم المؤسسة الملكية للسيارات الخيرية التي يرجع تاريخها إلى عقد من الزمان، والتي تقاسماها مع الأمير هاري شقيق الأمير ويليام وكيت ميدلتون.



يبدو أن الوالدين يقضيان بعض الوقت الذي تمس الحاجة إليه كوحدة صغيرة في كندا لقضاء العطلات.



في بيان صادر عن السكرتير الصحفي، فإن دوق ودوقة ساسكس يقدمان إلى أتباعهم آخر المستجدات حول رحلاتهم إلى الخارج. وكشف المتحدث الرسمي باسم العائلة أن "أصحاب السمو الملكي دوق ودوقة ساسكس يقضون وقتًا عائليًا خاصًا في كندا".



وبينما ترفض المتحدثة الكشف عن المقاطعة التي استولى عليها الزوجان وابنهما أرتشي هاريسون، قالوا إن عائلة الثلاثة "تستمتع بدفء الشعب الكندي وجمال المناظر الطبيعية مع ابنهما الصغير".



كما كشف الاثنان مؤخرًا عن أول بطاقة كريسماس مع ابنهما أرتشي في 23 ديسمبر.



شارك صندوق الملكة الاستئماني للكومنولث البطاقة في شكل Gif على تويتر، وكتب: "نتقاسم أجمل بطاقة عيد ميلاد من رئيسنا ونائب رئيسنا، الدوق والدوقة ساسكس. عيد ميلاد سعيد للجميع".

