أحمد صلاح حسني بعد عودته من أسوان :"استراحة محارب"

أعلن الفنان أحمد صلاح حسني عن عودة أبطال مسلسل "ختم النمر" من أسوان، وتوقف التصوير لبضعة أيام، ثم العودة للحاق بالعرض في الموعد المحدد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



حيث كتب أحمد تغريدة قال فيها :"صباح الفل عليكم، استراحة محارب بعد رحلة أسوان الطويلة والجميلة أيام قليلة، وسنعود لتكملة تصوير ختم النمر".



وتابع أحمد قائلاً :"أحب أشكر الجميع على الروح والمجهود الكبير المبذول للانتهاء من تصوير المسلسل في الموعد المحدد، يا رب التوفيق، وصباح الفل عليكوا".



يُشار أن مسلسل الجديد" ختم النمر"،والمسلسل من المقرر عرضه في يناير المقبل، وتدور أحداثه في إطار45 حلقة، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، عفاف شعيب، أحمد بدير، جميل برسوم، نسرين طافش.



والجدير بالذكر أن أحمد صلاح حسني خاص السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي "لآخر نفس"، "حكايتي"، وحقق من خلالهم نجاحًا كبيرًا.