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مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع بث مباشر مباراة نهضة بركان وموتيما

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما يستقبل نادي نهضة بركان ضيفه موتيما بيمبي على الملعب البلدي لبركان، برسم االجولة الثالثة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

بث مباشر مباراة نهضة بركان وموتيما تشكيلة نهضة بركان كما يلي :

حراسة المرمى : زهير لعروبي
خط الدفاع : عمر النمساوي – يوسوفو دايو – محمد عزيز – سهيل إشو
خط الوسط : إسماعيل مقدم – أمين الكاس – العربي الناجي
خط الهجوم : حمدي لعشير – زيد كروش – باتريك كادو

مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما مباراة نهضة بركان وموتيما موعد مباراة نهضة بركان ضد موتيما بيمبي والقنوات الناقلة في الجولة الثالثة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية يوم الأحد 29 ديسمبر 2019
 
مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما مباراة نهضة بركان وموتيماوبناءً على ذلك،  مباراة نهضة بركان وموتيما نهضة بركان وموتيما بيمبي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بالاضافة إلى آخر تحضيرات لكلا الفريقين في مسابقة الجولة

امشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما لثالثة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية يذكر أن هذه المباراة ستجرى على أرضية الملعب البلدي لبركان وسيقودها الحكم

مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما موعد مباراة موتيما بيمبي ونهضة بركان في كأس الكونفيدرالية الأفريقية
 

مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما لا شك أن محبي الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كأس الكونفيدرالية الأفريقية، إضافة إلى مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما مشجعي نادي بركاني وأيضاً انصار نادي موتيما بيمبي، بفارغ صبرهم ينتظرون وبدون شك هم يبحثون في الوقت الراهن عن مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما موعد المباراة، إضافة إلى القنوات الناقلة ومن المقرر ان تنطلق مباراة النادي نهضة بركان ونادي موتيما بيمبي 

مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما تمام الساعه 21:00 بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:00 بتوقيت الرباط – الجزائر – تونس.سوف تكون مباراة موتيما

بيمبي ضد نهضة بركان منقولة بشكل حصري عبر قناة بى ان سبورت اتش دى 1 | bein sports HD 1 فيما سيكون معلق

تاريخ مواجهات نهضة بركان و موتيما بيمبي
 

يأمل نادي نهضة بركان في أن يقف التاريخ بجانبه في مواجهته المصيرية أمام موتيما بيمبي، يوم الأحد 29 ديسمبر 2019 في

الجولة الثالثة من كأس الكونفيدرالية.

يحل فريق نهضة بركان ضيفًا ثقيلًا على موتيما بيمبي، مساء الأحد في إطارالجولة الثالثة من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

والتقى نهضة بركان – موتيما بيمبي في 0 مواجهة في جميع المسابقات الدولية والودية، وكان نصيب نادي نهضة بركان منها

0 انتصار مقابل 0 خسائر و0 تعادلات.
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