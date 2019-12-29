من أمستردام.. ملك قورة تخطف الانظار

شاركت الفنانة الشابة ملك قورة، متابعيها بصور من عطلتها بالخارج في أمستردام، من خلال حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت مجموعة من الصور ظهرت بها بإطلالة شتوية جذابة، مرتدية جيب فوق الركبة من اللون الرمادي والأسود، وبلوفر باللون الرمادي، وجاكت قصير فرو باللون الأسود، وتسريحة شعر ناعمة، أعتمدت على ماكياجآ مميز ناسب إطلالتها الجذابة.





نصيبي وقسمتك3



يشار أن أخر أعمال الفنانة الشابة ملك قورة حكاية "مين طفى النور" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث والتي كتبها عمرو محمود ياسمين وأخرجها مصطفى فكري، وبطولة كلا من ملك قورة وسهر الصايغ وتجسد ملك قورة شخصيه تدعي "نور" بنت رجل أعمال ومن عائلة غنية ويجسد كريم في الأحداث دور شخص يدعي "ربيع" يعمل كومبارس يحاول تحقيق حلمه في أن يكون ممثلا مشهورا.





يذكر أن الفنانة ملك قورة، خطفت الأنظار في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة، بحضور عدد من نجوم الفن في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وظهرت ملك فى الحفل مرتديه فستان جاء منفوشاً بشكل لافت، حيث اعتمد تصميمه على الطبقات متعددة من منطقة الخصر مع وجود ذيل طويل، وبدا أن الفستان ثقيلاً حيث ظهرت الفنانة الشابة في لقطات عدة من الحفل وهو يعيق حراكتها.