بث «كول كورة NOW»:مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما بث مباشر beIN المفتوحة هدف نهضة بركان رابط ماتش نهضة بركان اليوم

مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما الان بدون توقف بث حي مباراة نهضة بركان وموتيما يواجه مساء يوم الأحد 29 ديسمبر 2019 من الشهر الجاري، فريق نهضة بركان المغربي نظيره موتيما بيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





بث مباشر مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما نهضة بركان سيحاول تحقيق الفوز في ملعبه ووسط جماهيره كي ينفرد بصدارة المجموعة بعدما حقق فوزًا وتعادل في آخر ليتساوى في النقاط مع موتيما برصيد 4 نقاط، إلا أن فارق الأهداف يأتي لصالح بطل المغرب.





مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما فيما يحتل المركز الثالث فريق زاناكو بعد تعادلين في الجولتين الماضيتين، وأخيرًا إيساي بدون رصيد من النقاط.





مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما تعرف في السطور التالية على تفاصيل وموعد مباراة نهضة بركان وموتيما بيمبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، والقناة الناقلة وملعب اللقاء.





مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما موعد مباراة نهضة بركان وموتيما بيمبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

تنطلق مباراة نهضة بركان وموتيما بيمبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، في تمام الـ 21:00 توقيت القاهرة، 22:00 توقيت مكة المكرمة، 19:00 توقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما ملعب مباراة نهضة بركان وموتيما بيمبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

تقام مباراة نهضة بركان وموتيما بيمبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، في «الملعب البلدي لبركان».

مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما معلق مباراة نهضة بركان وموتيما بيمبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية