مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع بث حي ماتش نهضة بركان الان

مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما بيمبي بث مباشر. فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى مباراة الذهاب من مواجهات الجولة الثالثة فى دور المجموعات يلا كورة مباشر مباريات اليوم 28 من ديسمبر كورة مباشر مباريات اليوم فى الكونفدرالية فى تحديث مستمر مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما ومشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع.





مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما بيمبي بث مباشر

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بطولة الكونفدرالية الأفريقية

الجولة الثالثة – المجموعة الثالثة

مباراة نهضة بركان مع موتيما بيمبي

توقيت الساعة 09:00 مساء بتوقيت في مصر.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في السعودية.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في الأردن.

توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في سوريا.