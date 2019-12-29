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مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع بث حي ماتش نهضة بركان الان

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما بيمبي بث مباشر. فى منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى مباراة الذهاب من مواجهات الجولة الثالثة فى دور المجموعات يلا كورة مباشر مباريات اليوم 28 من ديسمبر كورة مباشر مباريات اليوم فى الكونفدرالية فى تحديث مستمر مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما  ومشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما بيمبي بث مباشر
كورة مباشر مشاهدة مباراة نهضة بركان مع موتيما بيمبي، في تغطية شاملة للقاء يلا كورة مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما مباريات اليوم فى منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى البطولة الافريقية مشاهدة مباريات اليوم على ارض الملعب البلدى لبركان فى توقيت الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المصرى وهو يوافق الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية بث مباشر مباريات اليوم عبر موقع كورة اون لايف.

مشاهدة مباريات اليوم مباشر
بث مباشر مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما فى خدمة مجانية لمتابعى وعشاق الفريقين وكرة القدم الافريقية والعربية نتابع مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية مباشر لحظة بلحظة مشاهدة مباراة نهضة بركان وموتيما حيث يسعى كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة فى البطولة الافريقية مشاهدة مباريات اليوم فى  المجموعة الثالثة.

بطولة الكونفدرالية الأفريقية
الجولة الثالثة – المجموعة الثالثة
مباراة نهضة بركان مع موتيما بيمبي
توقيت الساعة 09:00 مساء بتوقيت في مصر.
توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في السعودية.
توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في الأردن.
توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في سوريا.
توقيت الساعة 10:00 مساء بتوقيت في فلسطين.
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