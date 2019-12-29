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"دافئ ومستقر".. الأرصاد الجوية تطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس اليوم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:40 ص
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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
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طمأنت الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 29/12/2019، مشيرة إلى أن الطقس يشهد حالة من الاستقرار والدفئ على معظم البلاد.

حالة الطقس اليوم.. "دافئ ومستقر"

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد، يسودها طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل ومستقر على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

شبورة وسحب

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، فيما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، بينما الرياح فتكون أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

حالة البحرين (الأحمر - المتوسط)

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تكون من معتدلة إلى مضطربة شرقا وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة اليوم

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شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 19

بلطيم 12 17

مطروح 12 18

السلوم 10 17

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الزقازيق 13 19

الاسماعيلية 09 20

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