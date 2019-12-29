إطلالة جذابة وجرئية لمنى ممدوح برفقة عائلتها عبر "إنستجرام"

تشارك الفنانة مني ممدوح، أحدث أخبارها اليومية والفنية لدى جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .





حيث نشرت الفنانة الشابة، مجموعة صور في أحدث إطلالتها الجديدة برفقة عائلتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهورها .





وعلقت" ممدوح" علي الصور:"الصحاب و الغاليين أوي وأحلي عيلة بحبكوا ...وأطيب قلب أوووي"، ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها .





ظهرت مني ممدوح فى الصور، مرتدية فستان أسود ذات أكمام شفافة، مكشوف الصدر، وفوق الركب،أعتمدت تسريحة شعر جديدة وجذابة، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط .





يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح، مشاركته فى بطولة مسلسل" البيت الكبير ٢"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، سوسن بدر، أحمد بدير، منذر ريحانة، طارق صبري، لوسى، مجدي كامل، هادى الجيار، إخراج محمد النقلى، تأليف أحمد صبحي.

