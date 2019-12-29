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كول كورة man city مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد بث مباشر kora live مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم bein sport

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:44 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر، مساء اليوم 29 من ديسمبر، ضمن مباريات الدوري الانجليزي للمحترفين، مشاهدة مباريات اليوم مباشر من موقع كورة اون حيث يلتقى كلا من Manchester City vs Sheffield United مساء اليوم، على ارض ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الاسبوع ال20 من بطولة الدورى الانجليزي للمحترفين، يلا كورة مشاهدة مباربات اليوم لايف فى تغطية مباشرة بدون تقطيع.


مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر
كورة مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، في بث مباشرلايف، مشاهدة مباراة اليوم ضمن منافسات الاسبوع العشرون من بطولة الدوري الانجليزى للمحترفين من خلال موقع كورة اون في تحديث مستمر حيث يستضيف ملعب انفيلد مباراة اليوم، ويمكن متابعة اللقاء اون لاين عبر البث المباشر لموقعنا، مشاهدة مباريات اليوم من البطولة الانجليزية يوتيوب مباشر.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

كورة مباشر مشاهدة مباراة اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها موقع كورة اون لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العالمية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لايف للقاء فريق مانشستر سيتي مع فريق شيفيلد يونايتد ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين الانجليزى فى تحديث مستمر للمباراة لحظة بلحظة بدون تقطيع.

دوري المحترفين الانجليزى – الجولة ال20
مباراة مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد
توقيت الساعة 8:00 مساء بتوقيت فى مصر
توقيت الساعة 9:00 مساء بتوقيت فى السعودية
توقيت الساعة 9:00 مساء بتوقيت فى الأردن
توقيت الساعة 9:00 مساء بتوقيت فى سوريا
توقيت الساعة 9:00 مساء بتوقيت فى فلسطين

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