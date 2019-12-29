نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية متاحة الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث

تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول، لكي يتمكنون بشكل جيد من حل أسئلة الامتحانات بسهولة ودون توتر.