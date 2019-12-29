Advertisements
Advertisements
Advertisements

نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية متاحة الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
Advertisements
موقع وزارة التربية والتعليم
موقع وزارة التربية والتعليم
Advertisements
نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية متاحة الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم

توفر بوابة الفجر الإلكترونية رابط موقع وزارة التربية والتعليم بعد اتاحت الوزارة نماذج استرشادية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، من الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، عبر موقعها.

موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط الاطلاع على النماذج الاسترشادية

حرصت وزارة التربية والتعليم، على تدريب الطلاب قبل خوضهم تجربية الامتحانات الأساسية، المقرر بدايتها يوم 11 من شهر يناير لعام 2020، وانتهائها يوم 23 من نفس الشهر، عن طريق نشر امتحانات استرشادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

ومن هنا ننشر لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم بدلا من البحث، حيث يمكن للطلاب الراغبين في الاطلاع على الامتحانات الاسترشادية الضغط على هذا الرابط

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي ‏الأول، لكي يتمكنون بشكل جيد من حل أسئلة الامتحانات بسهولة ودون توتر.

ومن المقرر انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثاني الثانوي يوم 11 يناير المقبل وتنتهي 23 يناير، بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك"، الذي يقيس الفهم والاستيعاب، ليس الحفظ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التربية والتعليم موقع وزارة التربية والتعليم رابط موقع وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

تغيير خريطة صفقات الأهلي بعد إصابة سعد سمير

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يصدم سعد سمير بعد إصابته

منذ نصف ساعة

عاجل.. جماهير الأهلي تقرر الانسحاب من مباراة الفريق أمام بلاتينيوم (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 16 ساعة

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 18 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 16 ساعة

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ يوم

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"التعليم" ترفع الأمثلة الاسترشادية لنظام تقييم الصف الأول الثانوي على موقع الوزارة

طلاب "أولى ثانوى" يتظاهرون ببني سويف اعتراضًا على النظام الجديد (صور)

عاجل.. التفاصيل الكاملة للإفراج عن 25 طالبا تظاهروا ضد "ثانوية التابليت" في بني سويف (كواليس وأسباب)

اليوم.. "التعليم" تعقد اجتماعا مع مديري المديريات

تعتمد على التابلت.. كل ما تريد معرفته عن نظام الثانوية التراكمية

عاجل.. منشور للتعليم بشأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:20 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status