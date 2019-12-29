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نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية متاحة الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
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نماذج استرشادية لتدريب طلاب الثانوية متاحة الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم
توفر بوابة الفجر الإلكترونية رابط موقع وزارة التربية والتعليم بعد اتاحت الوزارة نماذج استرشادية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، من الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، عبر موقعها.
موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط الاطلاع على النماذج الاسترشادية
حرصت وزارة التربية والتعليم، على تدريب الطلاب قبل خوضهم تجربية الامتحانات الأساسية، المقرر بدايتها يوم 11 من شهر يناير لعام 2020، وانتهائها يوم 23 من نفس الشهر، عن طريق نشر امتحانات استرشادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
ومن هنا ننشر لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم بدلا من البحث، حيث يمكن للطلاب الراغبين في الاطلاع على الامتحانات الاسترشادية الضغط على هذا الرابط
وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها النماذج الاسترشادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى الطلاب تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التي ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، لكي يتمكنون بشكل جيد من حل أسئلة الامتحانات بسهولة ودون توتر.
ومن المقرر انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثاني الثانوي يوم 11 يناير المقبل وتنتهي 23 يناير، بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك"، الذي يقيس الفهم والاستيعاب، ليس الحفظ.
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