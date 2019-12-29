الأهلي يصدم سعد سمير بعد إصابته

تدرس إدارة النادي الأهلي رفع سعد سمير مدافع الفريق من القائمة الإفريقية وذلك عقب تأكد إصابته بقطع في وتر أكيلس بمباراة بلاتينيوم ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل.

وتأكد خالد محمود طبيب الفريق من إصابة سعد سمير بقطع في وتر أكيلس واحتمال غيابه ٨ شهور، ويستعد مدافع الأهلي للسفر لألمانيا خلال الساعات القادمة لإجراء الجراحة الخاصة بقدمه.

ويسابق سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي الزمن، من أجل إنهاء تأشيرة ألمانيا لسعد سمير للسفر سريعًا والخضوع الى الجراحة.

ويغيب سعد سمير عن الملاعب لمدة لا تقل عن 8 شهور حسبما أكد الطبيب الألماني خلال محادثاته مع خالد محمود طبيب النادي الأهلي.