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يلا man city مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد بث مباشر تابع لايف bein sport كورة ستار مباراة مانشستر سيتي yalla shoot

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم 29-12-2019 في الدوري الانجليزي
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر ,مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد بث مباشر , الدوري الانجليزي الممتاز 2019-2020 البريميرليج مباراة مان سيتي اليوم مباراة محرز اليوم لايف , في لقاء منتظر ومرتقب من الدوري الانجليزي الممتاز سنكون علي موعد مع مباراة مانشستر سيتي امام شيفيلد يونايتد في لقاء الجولة العشرين من المسابقة.

تعود اخر مواجهات مانشستر سيتي امام شيفيلد يونايتد الي لقاء كاس انجلترا في عام 2008 حينما نجح شيفيلد يونايتد حينها في الفوز علي السيتي بنتيجة 2-1 في المقابل لم ينجح شيفيلد يونايتد في تحقيق اي انتصار علي السيتي في البريميرليج بمسماه الجديد وستكون موقعة ملعب الاتحاد بين الفريقين شيقة ومنتظرة للغاية.
بطاقة مبارة اليوم
مانشستر سيتي Vs شيفيلد يونايتد.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 20).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : الاتحاد .
المعلق : عصام الشوالي .

موعد مبارة اليوم
الاحد 29 ديسمبر 2019

9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
8:00 مساءاً بتوقيت مصر .
8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
9:00 مساءاً بتوقيت العراق .
8:00 مساءاً بتوقيت السودان .
9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
7:00 مساءاً بتوقيت تونس .
7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
9:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
9:00 مساءاً بتوقيت قطر.
6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

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