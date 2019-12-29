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التفاصيل الكاملة لهجوم صاروخي استهدف عرضا عسكريا في اليمن

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
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هجوم الضالع
هجوم الضالع
وكالات
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أفادت وسائل إعلام يمنية، بسقوط عدد من القتلى والجرحى، جراء هجوم صاروخي استهدف حفل تخرج عسكريين في محافظة الضالع باليمن، فيما تحدثت الأنباء الأولية عن أن القتلى يتبعون قوات الحزام الأمني.  

 

وذكر المسؤول الإعلامي لجبهة الضالع، أن الهجوم الصاروخي، استهدف حفل تخرج قوات الحزام الأمني في ملعب الصمود بمدينة الضالع.

 

وأضاف المسؤول الإعلامي، أن هجوم الحوثيين على العرض العسكري محاولة لتعويض خسائرهم، مشيرًا إلى أن الصاروخ أطلق من مدينة دمت باتجاه العرض العسكري في الضالع.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود قولهم، إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء الحفل.

 

وألقت قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع اليمنية، القبض على 3 من عناصر ميليشيات الحوثي بالقرب من الهجوم الصاروخي الذي استهدف حفا تخريج عسكريين.

                          

وقالت مصادر يمنية، إن قوات الحزام الأمني، عثرت على رسائل تثبت إدانة الحوثيين في تفجير الضالع.

 

وقد اتهمت المصارد اليمنية، الحوثيين بشن الهجوم الصاروخي على العرض العسكري في المحافظة.

 

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هجوم صاروخي عرض عسكري تفجير الضالع اليمن الضالع التفاصيل الكاملة إدانة الحوثيين

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