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القوات المسلحة تنظم مؤتمر الإدمان الأول للطب النفسي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:40 ص
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بوابة الفجر
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نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، مؤتمر الإدمان الأول للقوات المسلحة للطب النفسى وعلاج الإدمان بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، والذى استمر على مدار يومين بمشاركة نخبة من أطباء وأساتذة الطب النفسى بالقوات المسلحة والجامعات المصرية والعديد من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال.

بدأت وقائع المؤتمر بكلمة مدير إدارة الخدمات الطبية أكد خلالها على حرص القوات المسلحة للإرتقاء بالمنظومة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطن المصرى، مشيرًا إلى الطفرة التى تشهدها المستشفيات والمراكز الطبية بالقوات المسلحة من أقسام متطورة وأجهزة طبية حديثة ذات معايير عالمية لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمدنيين والعسكريين على السواء.

وتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية الهامة، وورش العمل ومناقشة عدد من الأوراق البحثية والمحاضرات، والتى تدور حول قضايا الإدمان وكيفية التعامل معها والأمراض النفسية الناتجة عنها والضغوط النفسية والحوادث وعلاقة الطب النفسى بالتخصصات الطبية الأخرى وأنواع العلاجات المختلفة للأمراض النفسية.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الأطباء المتخصصين فى الطب النفسى من القوات المسلحة ووزارة الصحة ومختلف الجامعات المصرية.
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الكلمات المفتاحية

مؤتمر الإدمان الأول القوات المسلحة الطب النفسي أخبار مصر

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