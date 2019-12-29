ملخص وأهداف مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي.. اعرف ترتيب الفريقين (فيديو)

نتيجة مباراة الاتحاد ضد الفتح





شهدت مباراة الاتحاد ضد الفتح أحداث قوية خلال منافسات الجولة الـ 13 من بطولة دوري المحترفين السعودي، وانتهت المباراة بنتيجة هدف لكل فريق، وفيما يلي نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي، و ترتيب الفريقين.





ملخص وأهداف مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي





انتهت مباراة الاتحاد ضد الفتح بالأمس السبت، بالتعادل الإيجابي 1-1، وكانت المباراة قوية، وانتهى الشوط الأول بدون أهداف، ليأتي محمد مجرشي نجم فريق الفتح بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، وشن لاعبي الاتحاد هجوم شرس على الفتح، بعد استقبال الهدف.





وبعد هجوم لاعبي الاتحاد، تمكن عبدالرحمن الغامدي نجم الفريق من تسجيل هدف التعادل في أخر دقيقة من الوقت البدل ضائع 94 من عمر المباراة، ولكن مازال يعاني الاتحاد من نزيف النقاط.





ترتيب الاتحاد والفتح في الدوري السعودي





وبهذه النتيجة، حل الاتحاد في المركز الـ 13 برصيد 13 نقطة، بينما احتل فريق الفتح المركز 14 من بطولة الدوري السعودي برصيد 9 نقاط.





مشاهدة ملخص وأهداف مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي