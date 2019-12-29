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فتح باب الحجز للفوج الخامس من رحلات "اعرف بلدك"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:28 ص
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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تعلن وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب الحجز للفوج الخامس من رحلات اعرف بلدك للوادي الجديد خلال الفترة من 25 إلى 30 يناير المقبل، حيث يبدأ الحجز اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري.

وحددت الوزارة شروط الاشتراك فتتمثل في أن يكون عدد المشتركين 50 شاب وفتاة، مدة الفوج 6 أيام بواقع خمس ليالي، من سن (35:18) سنة، يتم تحصيل مبلغ (500 جنيه) من كل مشارك، وتكون الإقامة والإعاشة بفنادق محافظة الوادي الجديد (الفرافرة-الداخلة) ونزل الشباب بالخارجة.

ووضعت الوزارة قواعد وهي أن الأولوية لأسبقية الحجز، ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال، يمنع التبديل نهائيا، أو استرداد المبلغ، في حالة ثبوت عدم صحة البيانات يتم الترحيل المشارك فورًا دون استرداد مبلغ الاشتراك، عدم قبول من سبق لهم الاشتراك في الرحلة خلال العام الماضي وفي حالة ثبوت تكرار مشاركة الشباب يتم حرمانه من الرحلة وعدم رد قيمة الاشتراك، التحرك الساعة السادسة صباحًا من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.

ويكون برنامج الرحلة كالتالي: 

اليوم الأول

• زيارة الصحراء البيضاء.

• استقبال وتسكين على وجبة الغداء.

اليوم الثاني (الفرافرة )

• زيارة مشروع المليون ونصف فدان.

• زيارة القرى النموذجية (الريف المصري).

• زيارة مشروع جهينة بواحة أبو منقار.

• تسكين بفندق الداخلة.

• جولة حرة بالأسواق.

اليوم الثالث (الداخلة)

• زيارة القصر الإسلامية.

• زيارة مقابر المزوقة الفرعونية.

• زيارة منطقة الأمهاد اليونانية.

• زيارة الأبار الكبريتية (بئر الجبل).

• جولة حرة بالأسواق.

اليوم الرابع

• التحرك الى مدينة الخارجة.

• زيارة بلاط الإسلامية والفرعونية.

• زيارة مصنع الكليم والسجاد والفخار.

• زيارة مدينة البشندي.

• زيارة وادي الجمال – المخربشات.

• جولة حرة بالأسواق (بالخارجة).

اليوم الخامس ( الخارجة )

• زيارة معبد هيبس ومقابر البجوات.

• زيارة معبد الغويطة.

• زيارة مصانع البلح – الخزف – السجاد والكليم.

• زيارة الكثبان الرملية.

• جولة حرة بالأسواق.

اليوم السادس

• إفطار ومغادرة


• للاشتراك التوجه شخصيا إلى مقر وزارة الشباب والرياضة الدور السادس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ( أمام البوابة الرئيسية لنادي الزمالك – شارع 26 يوليو – ميت عقبة )، مع إحضار صورة من الرقم القومي وقيمة الاشتراك، مواعيد الحجز الأحد من كل أسبوع.
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الكلمات المفتاحية

رحلات وزارة الشباب الشباب والرياضة اعرف بلدك أخبار مصر

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