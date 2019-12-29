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فيديو متداول لمقاتلين سوريين نقلتهم تركيا إلى ليبيا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
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أحد المقاتلين
أحد المقاتلين
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تواجد إرهابيين سوريين في ليبيا، تم نقلهم بواسطة تركيا.

وعلق الإرهابيون، خلال مقطع فيديو: "الله أكبر.. حررنا المعسكر بالكامل".

وكشف اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خلال تصريحاتت صحفية، عن حجم المساعدات التركية القطرية للميليشيات المسلحة، مؤكدا أن أمن ليبيا من أمن مصر، مشيرا إلى أن الميليشيات في ليبيا رفضت كل خيارات السلم، ومن ثم كان الحل العسكري هو الأخير مع تلك الميليشيات التي زرعها الإخوان.
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