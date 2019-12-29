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الأهلي يعلن جاهزية مدافعه لمباراة المقاصة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
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وحيد
وحيد
علي نبوي
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أجرى محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أشعة على وجه القدم بعد تعرضه لكدمة قوية خلال مشاركته في مران الفريق قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت مساء أمسس السبت على استاد السلام وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكدت الأشعة جاهزية وحيد للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي وغيابه عن مباراة بلاتينيوم أمس في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي وتساويه مع الهلال السوداني والنجم الساحلي برصيد6 نقاط في المجموعة الثانية.

ويستأنف الأهلي مرانه اليوم دون راحة؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام في السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

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نادي الاهلي محمود وحيد الاهلي اخبار الاهلي

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