حارس الزمالك يدعم سعد سمير

حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على دعم سعد الدين سمير مدافع الأهلي بعد تأكد إصابته بقطع في وتر إكيليس.



وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب مباراة الأهلي بالأمس أمام بلاتينوم بطل زيمبابوي في الدقيقة 12 متأثرًا بالإصابة وحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.



وغرد عواد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه ..الف سلامة عليك يا سعد ان شاءالله ترجع احسن من الأول ".



وحقق الأهلي فوزًا هامًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي يهبدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مساءء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

