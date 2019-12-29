Advertisements
Advertisements
Advertisements

مر 6 سنوات.. شطب طعن طالب "معهد" يرغب في التحويل لكلية هندسة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
قضت المحكمة الإدارية العليا بعد ٦ سنوات، باعتبار طعن طالب بمعهد تكنولوجيا الهندسة كأنه لم يكن، والمقام منه طعنا على ترشيح مكتب التنسيق له للمعهد المذكور، لإعادة ترشيحه لكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وذلك لعدم تنفيذه أوامر المحكمة بتقديم إفادة رسمية توضيح وضع الطالب الحالي وهل حصل على بكالوريوس هندسة من المعهد من عدمه لمرور ٦ سنوات منذ حصوله على شهادة الثانوية العامة. 

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق برفض دعوى الطالب لوقف تنفيذ قرار ترشيحه للمعهد.

أقام الطالب الطعن على قرار مكتب التنسيق بترشيحه في العام الدراسي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ لمعهد التكنولوجيا العالي شعبة هندسة، وطالب بإعادة ترشيحه لكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم إفادة رسمية بالحد الأدنى الذي قبلته كليات الهندسة الحكومية من طلبة الشهادة السعودية في العام الدراسي 2012 2013، كما كلفت الطاعن بتقديم إفادة رسميه يوضع نجله الدراسى الحالى، وهل حصل على بكالوريوس الهندسة من عدمه، وتاريخ الحصول عليها، وتقاعس الطالب عن تقديم ما ما أمرت به المحكمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كلية هندسة كليات التنسيق أخبار مصر

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

أصعب سيناريو لتأهل الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال (النقطة 11 هي الحل)

منذ ساعتين و 54 دقيقة

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 18 ساعة

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

تغيير خريطة صفقات الأهلي بعد إصابة سعد سمير

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يصدم سعد سمير بعد إصابته

منذ أقل من نصف ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ يوم

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. جماهير الأهلي تقرر الانسحاب من مباراة الفريق أمام بلاتينيوم (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. قواعد الاغتراب والتحويلات لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية

قواعد تقليل الاغتراب أو التحويلات بين الكليات

شروط الالتحاق ببرنامج الهندسة الإنشائية بـ"هندسة المطرية"

فتح باب تقليل الاغتراب اليوم.. وهذا رابط التسجيل

"موقع التنسيق الالكتروني فقط".. أبرز طرق التحويل بين الكليات لتقليل نسبة الاغتراب

هندسة المنصورة تحصد المركز الأول بيوم الهندسة المصري ويحصد مسابقة التصميم العمراني

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:20 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status