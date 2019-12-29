"أنا مايتقليش أخرسي" شيرين ترد على سبب ردها القاسي في حفل الرياض

قامت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بالكشف عن سبب ردها القاسي في حفلها في الرياض بالسعودية، وقالت:" أتعرضت لهجوم، بأطلاق" هشتاج"، فقمت بالرد علية، وأعترف أن الرد كان يوجد به بعض القسوة،



وتابعت خلال مقابلتها ببرنامج "Et بالعربي"، ولكن ردي بسبب أنني انجرحت، "أنا مايتقليش أخرسي".



وكانت الفنانة شيرين، تعرضت لهجوم شديد بعدما تغزلت في الرجال قائلة: "طالما منقدرش نستغنى عن الرجالة في حياتنا يبقى نسمع كلامهم أحسن"، وأن المرأة يجب عليها إطاعة الرجل لأن "الرجال دول عسل وسكر"، ثم قامت بمخاطبة جمهورها من النساء "مش عارفة إيه إلي مزعلهم كده، أكيد دول شوية عوانس".



ثم اطلق نشطاء السعودية هاشتاجًا بعنوان "#اخرسي_يا_شيرين" مُعلنين فيه عن استيائهم من تلك التصريح "العوانس"، فيما اعتبره البعض إهانة وتقليلًا من شأن المرأة التي لم يكتب لها الارتباط.





في سياق آخر أحيت النجمة شيرين عبدالوهاب حفلًا غنائيًا ضخمًا مؤخرا على مسرح مركز المنارة في القاهرة الجديدة وسط تجهيزات غير مسبقه من أجواء "لايف" بمواصفات عالمية وحضور كامل العدد.