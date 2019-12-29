دانا حمدان توجه رسالة لشقيقتها ميس حمدان.. فماذا قالت؟

وجهت الفنانة دانا حمدان، رسالة لشقيقتها الفنانة ميس حمدان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما قامت ميس بنشر مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي مُرتدية ملابس الجوكر، وقامت برسم مكياج الجوكر على وجها، كما قامت بتقليد حركاته.



وعلقت دانا على الفيديو قائلة: "أنا عارفة إن ناس كتير هتقول إني اللي بكتبه علشان هي اختي".



وتابعت دانا قائلة: "بس أنا فعلاً من أشد معجبينها كفنانة تستحق ما هو أكبر بكتيييييييييييير، وأنا واثقة تمامًا إن اليوم دا جاي وقريب جدًا" .



وأضافت دانا :"انت مبدعة ومتعددة المواهب إنسانة مجتهدة، وهيجي اليوم اللي الكل هيقف يسقف لك وبحرارة لإن دا مقامك وقيمتك اللي تستحقيها ".



والجدير بالذكر أن دانا يعرض لها حاليًا مسلسل "حواديت الشانزليزية" والمسلسل تدور أحداثه في فترة الخمسينات لإظهار جمال مصر في تلك الفترة، والمسلسل بطولة إياد نصار،إدوارد، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، هاجر الشرنوبي، عزوز عادل، أماني كمال، و من إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجي.