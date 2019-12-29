Advertisements
سعر الذهب اليوم الأحد 29-12-2019 في مصر
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:28 ص
Advertisements
Advertisements
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12-2019 في السوق المحلى بعد ارتفاعها على المستوى المحلى خلال تعاملات الاسبوع الماضي بنحو 15 جنيها ، تزامنا مع ارتفاع الاسعار العالمية للمعدن الاصفر وجاءت اسعار الذهب اليوم في السوق المحلى على النحو التالي:
اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 584.82 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 682.30 جنيها.
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 779.75 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5،458 جنيها.
أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاع بأسواق الصاغة
سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 584.82 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر682.30 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5،458 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 584.82 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 682.30 جنيها.
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 779.75 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5،458 جنيها.
أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاع بأسواق الصاغة
سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 584.82 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر682.30 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5،458 جنيه.
متوسط أسعار الذهب الآن
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
763 إلى 766
عيار 22
700 إلى 702
عيار 21
668 إلى 670
عيار 18
573 إلى 574
عيار 14
445 إلى 447
عيار 12
382 إلى 383
الاونصة
23.885 إلى 23.956
الجنيه الذهب
5,376 إلى 5,392
الكيلو
768.000 إلى 770.286
Advertisements