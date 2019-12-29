سعر الذهب اليوم الأحد 29-12-2019 في مصر



أسعار الذهب اليوم







اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد



سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 584.82 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 682.30 جنيها.



سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 779.75 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم 5،458 جنيها.





أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاع بأسواق الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 584.82 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر682.30 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5،458 جنيه.







متوسط أسعار الذهب الآن

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 763 إلى 766 عيار 22 700 إلى 702 عيار 21 668 إلى 670 عيار 18 573 إلى 574 عيار 14 445 إلى 447 عيار 12 382 إلى 383 الاونصة 23.885 إلى 23.956 الجنيه الذهب 5,376 إلى 5,392 الكيلو 768.000 إلى 770.286

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 584.82 جنيها.سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 682.30 جنيها.سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 779.75 جنيها.سعر الجنيه الذهب اليوم 5،458 جنيها.سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 584.82 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر682.30 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5،458 جنيه.

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12-2019 في السوق المحلى بعد ارتفاعها على المستوى المحلى خلال تعاملات الاسبوع الماضي بنحو 15 جنيها ، تزامنا مع ارتفاع الاسعار العالمية للمعدن الاصفر وجاءت اسعار الذهب اليوم في السوق المحلى على النحو التالي: