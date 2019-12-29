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سعر الذهب اليوم الأحد 29-12-2019 في مصر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:28 ص
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اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
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أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 29-12-2019 في السوق المحلى بعد ارتفاعها على المستوى المحلى خلال تعاملات الاسبوع الماضي بنحو 15 جنيها ، تزامنا مع ارتفاع الاسعار العالمية للمعدن الاصفر وجاءت اسعار الذهب اليوم في السوق المحلى على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 584.82 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 682.30 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 779.75 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5،458 جنيها.


أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاع بأسواق الصاغة
سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 584.82 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر682.30 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.75 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5،458 جنيه.



متوسط أسعار الذهب الآن

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

763 إلى 766

عيار 22 

700 إلى 702

عيار 21

668 إلى 670

عيار 18

573 إلى 574

عيار 14

445 إلى 447

عيار 12

382 إلى 383

الاونصة

23.885 إلى 23.956

الجنيه الذهب

5,376 إلى 5,392

الكيلو

768.000 إلى 770.286

 


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