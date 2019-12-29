لايف bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر online يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول liverpool مجانا يوتيوب

تُذاع اليوم مباراة فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ونظيره ولفرهامبتون فىفي افتتاح الجولة 18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز،حيث نقدم لكم بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى الساعة العاشرة بتوقيت مصر، على استاد “مولينيو”، تابعو ماتش ليفربول اليوم عبر موقعنا.





موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم





تقام فى الساعة العاشرة مساءًا مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم، فى إطار الجولة الثامنة عشر بالدوري الإنجليزي.





القناة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم





القناة التي ستُنقل المباراة، هي “BeinSports2 HD” القطرية.





معلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي





القناة القطرية أسندت التعليق للمعلق علي محمد علي





يدخل ليفربول المباراة متصدرا لجدول الدوري برصيد 45 نقطة، ويلاحقه مانشستر سيتي ثانيا بـ44 نقطة، ثم توتنهام هوتسبير ثالثا بـ39 نقطة.





وفي المقابل، يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 25 نقطة.





وسيكون وولفرهامبتون على موعد مع مباراة نارية ستجمعه مع ليفربول الذي يمتلك خط هجوم شرس بقيادة ماني وفيرمينو وصلاح وشاكيري وستوريدج، وكان وولفرهامبتون قد فاز على بورنموث بهدفين نظيفين الجولة الماضية.



