Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري اليوم في بطولة الكونفدرالية بث حي بدون توقف مباراة المصري البورسعيدي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
Advertisements
Advertisements
مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز اليوم الاحد بث مباشر مباراة المصري وبيراميدز بدون توقف مباراة المصري وبيراميدز الان بث حي يدخل فريق المصري البورسعيدي، مواجهة مرتقبة ضد بيراميدز اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مشاهدة مباارة المصري وبيراميدز ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز ضد المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب ستاد الإسكندرية.

مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز وسيتم نقل مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، على قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق المصري أحمد عبده.

بث حي مباراة المصري وبيراميدز الان بث مباشر مباراة بيراميدز مباراة بيراميدز الان يدخل بيراميدز مباراة اليوم، بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى الجديد، الذى تم تعيينه أمس الأول الجمعة، وقاد الفريق فى أول تدريب له مساء نفس اليوم، خلفاً لعبدالعزيز عبدالشافى، المدير الفنى المؤقت، الذى قاد الفريق فى مباراتين عقب الإطاحة بالفرنسى سباستيان ديسابر.

مشاهدة مباراة بيراميدز بث حي مباراة بيراميدز الان بيراميدز والمصري على الجانب الآخر، يسعى المصرى البورسعيدي، لمواصلة مشواره المميز بالبطولة الأفريقية على نقيض مشواره المحلى، بعد أن فاز الفريق البورسعيدى بمباراة الجولة الأولى خارج أرضه أمام "إف سى نواذيبو"، بطل موريتانيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تغلب فى الجولة الثانية على "إينوجو رينجرز"، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ومن ثَم يسعى للتغلب على بيراميدز، للوصول للنقطة التاسعة وحصد العلامة الكاملة والانفراد بصدارة ترتيب المجموعة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز الان مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز ستاد الإسكندرية بث مباشر الكرواتي أنتي تشاتشيتش أنتي تشاتشيتش آلف

أخبار تهمك

بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم 28 / 12 / 2019 في دوري أبطال إفريقيا بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

اقتربت ساعة الصفر.. اجتماع عاجل لزعيم كوريا الشمالية مع قيادات حزبه

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

Arsenal vs Chelsea Live Stream| بث مباشر مشاهدة مباراة أرسنال ضد تشيلسي بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسطورة

الآن

عاجل.. تأكد إصابة سعد سمير بوتر أكيليس ومدة غياب صادمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. جماهير الأهلي تقرر الانسحاب من مباراة الفريق أمام بلاتينيوم (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي اليوم| مشاهدة مباراة الاهلي ضد بلاتينيوم بدون تقطيع ahly caf champions league

منذ حوالي 14 ساعة

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

منذ حوالي 15 ساعة

وداعًا (بي إن سبورت) قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبلاتينيوم مجانًا| مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر Ahly TV

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شووت AHLYمشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر AFSHA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الأهلي GOAL

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

الآن

يلا شوت Zamalek Plus مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 14 ساعة

أصعب سيناريو لتأهل الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال (النقطة 11 هي الحل)

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

أونلاين Pyramids مشاهدة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز yalla shoot بث مباشر مباراة بيراميدز كورة لايف يوتيوب مجانا on

أونلاين ELMASRY مشاهدة مباراة المصري ونواذيبو بث مباشر Egyptian vs FC Nouadhibou كورة لايف مباراة المصري kora HD لايف

كورة لايف| مشاهدة الكونفدرالية مباراة المصري ورينجرز بث مباشر اليوم الأحد 8 / 12 / 2019 في الكونفدرالية

كول كورة live: مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر رابط ON SPORT هدف بيراميدز الآن ماتش بيراميدز جودة متعددة NOW

«يلا شوت on sport» مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر كورة ستار MATCH رابط يوتيوب أون سبورت مجانا

كورة لايف Pyramds today مشاهدة مباراة بيراميدز يلا شوت plus بث مباشر مباراة بيراميدز ضد نواذيبو قناة مفتوحة مجانا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
03:20 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

live Ahly| مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر بدون تقطيع في دوري أبطال أفريقيا watch

08:15 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

08:50 م

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

08:30 م

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أبوريدة.. الرجل الذي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الممنوع من النشر في الصحافة العالمية في 2019

DMCA.com Protection Status