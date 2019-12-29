مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري اليوم في بطولة الكونفدرالية بث حي بدون توقف مباراة المصري البورسعيدي

مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز اليوم الاحد بث مباشر مباراة المصري وبيراميدز بدون توقف مباراة المصري وبيراميدز الان بث حي يدخل فريق المصري البورسعيدي، مواجهة مرتقبة ضد بيراميدز اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.





مشاهدة مباارة المصري وبيراميدز ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز ضد المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب ستاد الإسكندرية.





مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز وسيتم نقل مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي، على قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق المصري أحمد عبده.





بث حي مباراة المصري وبيراميدز الان بث مباشر مباراة بيراميدز مباراة بيراميدز الان يدخل بيراميدز مباراة اليوم، بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى الجديد، الذى تم تعيينه أمس الأول الجمعة، وقاد الفريق فى أول تدريب له مساء نفس اليوم، خلفاً لعبدالعزيز عبدالشافى، المدير الفنى المؤقت، الذى قاد الفريق فى مباراتين عقب الإطاحة بالفرنسى سباستيان ديسابر.



