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مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع رابط ماتش المصري

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
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مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز بث مباشر مباراة المصري وبيراميدز بث حي مباراة المصري وبيراميدز اليوم بث مباشر بيراميدز يلتقي فريق الكرة بنادي بيراميدز مع المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، في تمام السادسة مساءً، على ستاد الإسكندرية، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز كان بيراميدز اختتم تدريباته عصر أمس السبت، بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، الذي خاضه تحت قيادة مديره الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش، قبل اختيار القائمة التي

مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز تخوض المباراة والسفر إلى الإسكندرية، والمبيت هناك حتى موعد اللقاء.

مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز يتنافس بيراميدز والمصري على صدارة المجموعة بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة في أول جولتين بالفوز على إينوجو رينجرز بطل نيجيريا، ونواذيبو بطل موريتانيا.
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