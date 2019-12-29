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free match مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون kora live بث مباشر مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون يلا شوت liverpool لايف HD

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:21 ص
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بوابة الفجر
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kooora مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون  بث مباشر | بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون  بث مباشر beIN  sport

كشف الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن أن الثلاثي محمد صلاح وأندي روبرتسون وجوردان هندرسون، سيكونون جاهزين للمشاركة ضد ولفرهامبتون، فيما سيغيب بداعي الإصابة البرازيلي فيرمينو .

kooora مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون  بث مباشر | بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون  بث مباشر beIN  sport

محمد صلاح قد حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في مباراة ليفربول وولفرهامبتون بعد تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها في الرأس على ملعب “سانت جيمس بارك” والتي حدثت له أثناء مشاركته في مباراة نيوكاسل يونايتد الماضية، ضمن منافسات الجولة 37 من  الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، والتي لم يستطع بسببها اكمال  المباراة.

kooora مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون  بث مباشر | بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون  بث مباشر beIN  sport

ويذكر ان الفرعون محمد صلاح متمسك بحلمه مع فريقه نادى ليفربول لتحقيق معجزة جديدة، للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للمرة الأولى منذ عام 1990، منتظرا خسارة مانشستر سيتى الذي سيكون ضيفًا على برايتون، حيث يتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 95 نقطة، ونادي الليفربول هو صاحب  الوصافة برصيد 94 نقطة  .

kooora مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون  بث مباشر | بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون  بث مباشر beIN  sport

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