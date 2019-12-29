«القناة المفتوحة» مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع رابط مواجهة بيراميدز

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري بث حي مباراة المصري يستضيف فريق المصرى البورسعيدى نظيره بيراميدز على ستاد الاسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة، في مواجهة مصرية بصبغة أفريقية يدخلها الفريقين بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة ، ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .





مشاهدة لقاء بيراميدز والمصري وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة قطار الارقام القياسية وخطف انتصار يصعد بالفريق للدور التالى بالبطولة ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام بيراميدز مكون من : " أحمد مسعود ، أمامه الرباعى حسن على وإسلام أبو سليمة ومحمود حمد ومحمد كمال عبد الواحد فى الخط الخلفى، وإيزى إيميكا وإسلام عطية وسعيدو صنبورى وأحمد ياسر وفى الهجوم مفتاح طقطق وأوستن أموتو".



