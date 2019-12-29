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LIVE المصري مشاهدة مباراة المصري وبيراميدز بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف بيراميدز NOW

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:04 ص
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مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري بث حي مباراة المصري وبيراميدز يواجه بيراميدز نظيره المصري، مساء اليوم الأحد في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري وتقام مباراة بيراميدز والمصري على أرضية ملعب استاد الجيش في السويس، في الجولة الثالثة من البطولة الإفريقية.       

بث مباشر مباراة المصري وبيراميدز ويحتل بيراميدز المركز الأول في المجموعة الأولى بـ6 نقاط، والمصري وصيفًا بـ6 نقاط، ورينجرز النيجيري ثالثًا دون نقاط، ثم يأتي نواذيبو أخيرًا بدون نقاط أيضًا.

بث مباشر مباراة المصري اليوم موعد مباراة بيراميدز والمصري اليوم
تقام مباراة بيراميدز والمصري بالبطولة الإفريقية في تمام الساعة 06:00 بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة ارسنال اليوم القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية
تنقل مباراة بيراميدز والمصري، بالجولة الثالثة من البطولة الإفريقية، عبر قناة beIN Sports HD 1، كما تعرض أيضا على التردد الأرضي لتايم سبورت. 

بث حي مباراة بيراميدز معلق مباراة بيراميدز والمصري في الكونفدرالية
ويتولى أحمد عبده مهمة التعليق على المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.
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