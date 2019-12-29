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الاتحاد ضد الفتح.. تفاصيل المباراة والنتيجة النهائية
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
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الاتحاد ضد الفتح
تعادل الاتحاد مع نظيرة الفتح في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر في الدوري السعودي للمحترفين 2019/2020.
الاتحاد ضد الفتح.. ملخص المباراة
انتهت مباراة الاتحاد ضد الفتح، بالتعادل الإيجابي وسجل كلا منهما هدفا واحدا، وافتتح الشوط الثاني فريق الفتح وسجل الهدف الأول اللاعب محمد مجرشي في شباك الاتحاد، ولكن الاتحاد لم يستسلم للهزيمة وحرص على مهاجمة فريق الفتح، ليسجل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة هدف التعادل.
وبهذه النتيجة، يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما الفتح يقع في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط فقط.
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