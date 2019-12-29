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كورة ستار bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شوت مباراة liverpool تابع لايف مباراة ليفربول اليوم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:17 ص
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بوابة الفجر
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 بث مباشر لأحداث مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى الجولة الأخيرة من منافسات الدورى الإنجليزي الممتاز ويستعد النجم المصري محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي اليوم الأحد على ملعب أنفيلد.

 
يحل وولفرهامبتون ضيفًا ثقيلاً على ملعب أنفيلد معقل جماهير الريدز ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز في هذا اللقاء وانتظار تعثر مانشستر سيتي أمام برايتون ليتوج الفريق بطلاً للبريميرليج.


موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وتنطلق معها جميع مبارايات الدوري الإنجليزي فى نفس التوقيت.


وتنقل المباراة مجموعة قنوات بي إن سبورت المباريات، حيث تنقل مباراة ليفربول ولفرهامبتون على قناة beIN Sports HD1

بينما تنقل قناة beIN Sports 2HD  مباراة مانشستر سيتي وبيرايتون فى نفس التوقيت.

 

التشكيل المتوقع لليفربول
أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب – أرنولد

هندرسون - فينالدوم - ميلنر

ساديو ماني - أوريجي - محمد صلاح

تشكيل وولفرهامبتون

روي باتريسيو

ويلي بولي - كونور كوادي - ريان بينيت

جوني كاسترو - جواو موتينيو - روبن نيفيس - مات دوهيرتي

دييجو جوتا - راؤول خيمينيز - مورجان وايت

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