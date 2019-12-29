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"كل سنة وحضرتك أستاذي ونقيبنا".. هكذا هنأ حمدي الميرغني أشرف زكي بمناسبة عيد ميلاده

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:17 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان حمدي الميرغني، رسالة تهنئة إلى الفنان أشرف زكي، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر صورة له من خلال حفل زفافها، ظهر في الصورة وهو يحتضن الفنان أشرف زكي، وعلق حمدي على الصورة قائلاً :"كل سنة وحضرتك أخويا الكبير، وأستاذي ونقيبنا، ربنا يخليك لينا ويبارك لحضرتك في أسرتك الكريمة، والله بجد مش عارف أقول لحضرتك إيه يادكتور ع وقفتك دايمًا جنبنا في أي وقت وفي كل موقف، بحبك يادكتور ".


ومن ناحية أخري، عرض للفنان أشرف زكي مؤخرًا مسلسل "بلا دليل"، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، إخراج منال الصيفي، إنتاج سينرجي، بطولة درة، خالد سليم، عمر الشناوي،ديانا هشام، حازم سمير، نيكولا معوض، هاجر الشرنوبي.



مشاركة حمدي الميرغني في مسلسل "اتنين فى الصندوق"

وعلى صعيد آخر، ينتظر حمدي حاليًا عرض مسلسله الجديد" اتنين في الصندوق"، المسلسل من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى، بطولة حمدي الميرغني،بيومي فؤاد، صلاح عبد الله،هايدى رفعت،أوس أوس،أحمد عبد الله محمود،نهى عابدين، رحاب الجمل، انتصار، وتدورأحداث المسلسل فى 30 حلقة في إطار كوميدي واجتماعي، ويناقش المسلسل حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من اهمال من قبل المجتمع.
"كل سنة وحضرتك أستاذي ونقيبنا".. هكذا هنأ حمدي الميرغني أشرف زكي بمناسبة عيد ميلاده
"كل سنة وحضرتك أستاذي ونقيبنا".. هكذا هنأ حمدي الميرغني أشرف زكي بمناسبة عيد ميلاده
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