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بوليفيا.. دبلوماسي كبير يتهم أسبانيا بانتهاك القواعد الدولية بعد حادث سفارة المكسيك

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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دعت وزيرة خارجية الحكومة المؤقتة في بوليفيا، كارين لونجاريك، مدريد في مذكرة رسمية للحكومة الإسبانية إلى وقف انتهاك المعايير الدولية بعد الحادث الذي وقع مع دبلوماسيين أسبان في السفارة المكسيكية في لاباز.

جاء في المذكرة، كما نقلت عنها صحيفة "إل ديبر" الإخبارية في بوليفيا: "فليكن آخر مرة تسمح فيها حكومتكم لنفسها بانتهاك القواعد الدولية والمجاملة الدبلوماسية".

ووفقًا لوزير الداخلية البوليفي المؤقت، أرتورو موريللو، فإن الدبلوماسيين الأسبان الذين يُزعم أنهم حاولوا دخول السفارة المكسيكية سراً "أهانوا بوليفيا" وعليهم مغادرة البلاد.
وأضاف أيضًا، أن الأشخاص الملثمين يهدفون إلى استخراج مساعد سابق لإيفو موراليس المتهم بالتحريض على الفتنة والإرهاب.

بدورها، صرحت وزارة الخارجية الأسبانية بأنها كانت زيارة مهذبة بحتة ولم يكن لدى دبلوماسيي البلاد أي خطط لإجلاء المسؤولين البوليفيين السابقين. وأضافت مدريد، أن الأشخاص الملثمين كانوا حراس السفارة الذين خدموا في مجموعة العمليات الخاصة التابعة للشرطة الوطنية الأسبانية.

تستضيف السفارة المكسيكية في لاباز حاليًا تسعة من مسؤولي موراليس السابقين تحت طلب اللجوء، وأربعة منهم مطلوبون في المنزل بتهمة التحريض على الفتنة والإرهاب.

أعربت المكسيك يوم الاثنين الماضي عن قلقها العميق إزاء "التواجد المفرط" لضباط الأمن البوليفيين بالقرب من سفارتها، ومحاولاتهم المزعومة لترهيب الدبلوماسيين وتفتيش سياراتهم في أعمال ترقى إلى حد انتهاك اتفاقية فيينا - تمنح الوثيقة الحصانة للمباني الدبلوماسية والموظفين.

يوم الجمعة، منعت الشرطة البوليفية أفراد مقنعين يرافقون القائم بالأعمال الإسباني من دخول مبنى السفارة. وفقًا لصحيفة "لا باز"، فقد حاولوا التسلل سريًا إلى البعثة المكسيكية في البلاد، التي تستضيف تسعة مسؤولين من حكومة الرئيس البوليفي المخلوع إيفو موراليس.

وتحت ضغوط من أجل الاستقالة من المتظاهرين والجيش الوطني، استقال "موراليس" من ولايته الرابعة في 10 نوفمبر وهرب إلى المكسيك. كما استقال معظم كبار المسؤولين الحكوميين في بوليفيا وطلبوا اللجوء في السفارة المكسيكية في لاباز.

في غضون ذلك، أعلنت جانين أنيز، النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ، نفسها رئيسًا مؤقتًا، وأعلنت السلطات الجديدة عن انتخابات رئاسية في منتصف مارس.
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